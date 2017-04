Migranti: Acli Benevento, “Esserci dopo-scuola” servizio per ragazzi stranieri tra gli 8 e i 14 anni

“Esserci dopo-scuola” è il servizio attivato dalle Acli di Benevento insieme al Patronato Acli alle Acli colf per i giovani stranieri con un’età tra gli 8 e 14 anni. Il servizio prevede attività di animazione e sostegno extra-scolastico e si svolge tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18, in via Francesco Flora 31 a Benevento, nella sede delle Acli. “Esserci dopo-scuola – ha dichiarato Antonella Bibbò, presidente del Patronato Acli di Benevento – vuole rispondere alla difficoltà, sempre più crescente da parte delle lavoratrici domestiche, di conciliare il lavoro con la vita familiare. Gli operatori e i volontari in servizio civile forniscono a tutti i bambini e ragazzi presenti un aiuto concreto volto a migliorare le capacità espressive e le competenze didattiche di ognuno. Nel corso delle lezioni non si punterà solo a rafforzare le capacità di apprendimento dei partecipanti, ma anche a offrire percorsi di orientamento in entrata nelle scuole di secondo grado”.