Libri: Roma, oggi si presenta il volume “Benedetto XVI. L’arte è una porta verso l’infinito”

Il Palazzo della Cancelleria Apostolica, a Roma, ospiterà oggi la presentazione del volume “Benedetto XVI. L’arte è una porta verso l’infinito. Teologia Estetica per un Nuovo Rinascimento” (Fabrizio Fabbri Editore e Ars Illuminandi) arricchito da dieci tavole inedite dell’artista Bruno Ceccobelli che rilegge in chiave simbolica e figurativa il pensiero sull’arte di Joseph Ratzinger. Il commento a queste è affidato a Mariano Apa. Come si legge in una nota, “il volume – definito dal card. Angelo Comastri nella prefazione una ‘meditata raccolta di dissertazioni di Joseph Ratzinger’ – ripropone al grande pubblico i novant’anni del Papa emerito vissuti sulla via pulchritudinis e nella continua ricerca del vero e del bello”. Alla presentazione, che prenderà il via alle 11, interverranno mons. Jean-Marie Gervais e il vaticanista Alessandro Notarnicola, moderati dalla giornalista Veronica Giacometti. Sarà presente anche il card. Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. L’appuntamento sarà aperto dagli attori Gianni Dalmaso e Antonello Scarano che reciteranno due discorsi di Papa Benedetto XVI sull’incontro tra arte e fede. Sarà poi la volta del filmato-omaggio realizzato dalla regista Giada Martemucci e dalla direzione artistica dell’Associazione culturale “Tota Pulchra”. Al termine, Giorgio Carducci dirigerà i ragazzi del Coro dell’Accademia Palatina che si esibiranno accompagnati alla tastiera dalla direttrice dell’Accademia, Emanuela Pietrocini.