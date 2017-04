Francia: verso le elezioni presidenziali con il timore di nuovi attentati. 11 candidati in corsa, ballottaggio il 7 maggio

La Francia si prepara al primo turno delle elezioni presidenziali che si svolgeranno domani in un clima surriscaldato dal timore di nuovi attentati terroristici e da una paura diffusa. Le ultime dichiarazioni degli undici candidati hanno spaziato dalla dura reazione sul versante della sicurezza ai temi sociali e del lavoro, dal “sovranismo” all’Europa. Oggi pomeriggio un uomo ha estratto un coltello nei pressi di una pattuglia di poliziotti alla Gare du Nord di Parigi seminando il panico tra i passeggeri, ma è stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine senza mostrare particolari resistenze. La capitale – che ha reso omaggio a Xavier Jugelé, l’agente ucciso durante l’attacco sugli Champs-Élysées – è stata inoltre attraversata da una manifestazione di circa 200 donne, mogli di agenti, organizzata da tempo, per mettere in luce problemi relativi alla sicurezza degli stessi agenti di polizia. Lo slogan era “Sotto l’uniforme c‘è un padre o un marito”.

Domani i seggi – attorno ai quali sono state moltipicate le misure di sicurezza – apriranno nella prima mattinata e chiuderanno alle 19. Attorno alle 20 dovrebbero aversi i primi risultati parziali. L’eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati domani si svolgerà il 7 maggio. I candidati in lizza sono: François Fillon, Les Republicains, gollista, centrodestra; Marine Le Pen, Front National, estrema destra antieuropeista; Emmanuel Macron, movimento En Marche, centrista; Benoit Hamon, Partito socialista; Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, estrema sinistra; Jacques Cheminade, Solidarité et progrès, destra; Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, sinistra; François Asselineau, Union populaire républicaine, destra; Jean Lassalle, Résistons, movimento centrista; Philippe Poutou, Nouveau Parti anticapitaliste, estrema sinistra; Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, destra nazionalista.