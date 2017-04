Diocesi: Verona, il 26 aprile conferenza stampa sui lavori di restauro nella chiesa di Santa Maria in Organo

Mercoledì 26 aprile, alle ore 12, presso la chiesa di Santa Maria in Organo, a Verona, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei restauri eseguiti all’apparato pittorico della sacrestia. Alla vigilia dell’inaugurazione, che si terrà il giorno successivo, 27 aprile, alle ore 17.30, con una lectio magistralis dello storico dell’arte Antonio Paolucci, direttore emerito dei Musei Vaticani, che negli anni Ottanta ha dedicato diversi anni alla città di Verona in qualità di soprintendente, la diocesi di Verona presenta in anteprima il risultato dei lavori che hanno interessato il ciclo pittorico delle pareti e la volta affrescate dal celebre pittore rinascimentale Francesco Moroni. Intervengono alla conferenza stampa don Luciano Dalla Riva, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici, Alberto Motta della Fondazione della Comunità Veronese onlus, Stefano Semolini della Banco Bpm-Banca Popolare di Verona, Fabrizio Magani, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Fabrizio Rossini, direttore dei lavori. Modera don Stefano Origano, vicedirettore di Verona Fedele.