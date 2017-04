Diocesi: Udine, domenica la festa dei ragazzi a Gemona con il vescovo Mazzocato

“Un cielo pieno di stelle” è il titolo della festa diocesana dei ragazzi, in programma domani, domenica 23 aprile, a partire dalle 9.30 a Gemona del Friuli. A questo tradizionale appuntamento primaverile, a cui parteciperà anche l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, prenderanno parte tutti i gruppi di pre-adolescenti (10-13 anni) dell’arcidiocesi: oratori, scout, gruppi di catechismo. Non mancheranno spazi dedicati a genitori e animatori. Complessivamente è atteso un migliaio di persone. Nel corso della giornata si terranno anche le premiazioni della MagicAvventura 2016-2017 “AstroHunters: cacciatori di speranza”. “Con la Magic avventura – si legge in un comunicato -, l’Ufficio diocesano di pastorale giovanile ha portato i ragazzi a scoprire la speranza andando in cerca di ‘stelle’ che rappresentano molte realtà presenti nel territorio, ma anche le esperienze vissute in parrocchia”. Tra le attività più gettonate le animazioni liturgiche, la Colletta alimentare, la realizzazione del presepe, i mercatini e le collette pro Caritas, altre organizzazioni, visite agli anziani, ai Centri di ascolto, alle strutture di accoglienza di profughi, incontri con l’Unitalsi, con i genitori affidatari come a Mortegliano, con i missionari, come a San Giorgio di Nogaro. “I gruppi – spiega Giovanni Lesa, segretario della Pastorale giovanile – hanno accolto l’invito a mettersi in movimento, ad ‘alzarsi dal divano’ (per citare Papa Francesco) e scoprire, anche a 11-12-13 anni, che vicino alla propria casa trovano posto moltissime realtà di servizio al prossimo: sono opere di carità che generano speranza”.