Diocesi: Trapani, domani sera inaugurazione della mostra di Ferdinad e Adrian Paci al Museo san Rocco

Verrà inaugurata domani sera a Trapani (Museo san Rocco – ore 19) la mostra “Ferdinand Paci Adrian”, esposizione di due artisti contemporanei: Ferdinand e Adrian Paci, padre e figlio, “figure emblematiche del processo di mutazione socio-politica dell’Albania dalla nascita della Repubblica popolare ad oggi”. Adrian Paci era già presente nella collezione del Museo San Rocco con la sua opera “home to go” esposta in occasione della mostra “Across the cross” nella chiesa di Sant’Alberto, chiesa degli artisti. “Una bi-personale – spiega il curatore Giovanni De Lazzari – in cui avviene il delicato incontro tra un padre e un figlio e in cui l’arte, come se fosse la loro Itaca, trasfigura il dolore di una lunga assenza”. “Le loro storie – prosegue – si appartengono, tuttavia si può dire che si sfiorino soltanto, dato che Ferdinand muore quando Adrian ha sei anni”. Diventa pertanto “estremamente interessante il confronto tra questi due artisti, separati dalla morte”, appartenenti a due momenti storici dell’Albania completamente diversi, “ma uniti dall’amore condiviso per l’arte”. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 22 settembre (da mercoledì a sabato, ore 17 – 21). Il Museo San Rocco è stato istituito nel 2012 e ha sede nei locali dell’ex Chiesa dei Padri Francescani del Terzo Ordine Regolare di Trapani.