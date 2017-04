Diocesi: Palermo, mons. Lorefice incontrerà i candidati a sindaco al Ranchibile

Venerdì 28 aprile, l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, incontrerà i candidati a sindaco del comune di Palermo nel corso di una manifestazione aperta al pubblico. L’incontro organizzato dalla Rete sinodale della comunicazione, cultura, educazione e pastorale sociale e del lavoro (Cec) si svolgerà alle ore 20.30, al teatro Don Bosco Ranchibile, in via Libertà 199 a Palermo, e sarà coordinato da Giuseppe Savagnone, coordinatore della rete Cec. La manifestazione sarà trasmessa in differita su “Radio Spazio Noi” Radio Spazio Noi inBlu (88-106,3-99,300-88,5) e con un servizio sul Tgweb che viene postato sul sito www.diocesipa.it.