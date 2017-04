Diocesi: Napoli, una serie di eventi per celebrare i 50 anni di sacerdozio e i 25 di episcopato del card. Sepe

La Chiesa di Napoli è in festa per il giubileo sacerdotale ed episcopale dell’arcivescovo, cardinale Crescenzio Sepe, al quale Papa Francesco ha già fatto pervenire il suo messaggio augurale. Sono trascorsi, infatti, cinquanta anni da quel lontano 12 marzo 1967, allorquando il giovane diacono, dopo gli studi e la formazione presso il Pontificio seminario romano, venne ordinato sacerdote dal vescovo, mons. Antonio Cece, nel duomo di Aversa. E sono passati anche 25 anni dal 26 aprile 1992, quando mons. Crescenzio Sepe, nella basilica di San Pietro, ricevette l’ordinazione episcopale da San Giovanni Paolo II. La Chiesa di napoli vuole ricordare questi due importanti momenti della vita del suo pastore, mercoledì 26 aprile, alle ore 18, con una celebrazione eucaristica nel duomo, alla presenza dei vescovi ausiliari mons. Lucio Lemmo, mons. Gennaro Acampa e mons. Salvatore Angerami, e di vescovi, arcivescovi e presbiteri provenienti da varie diocesi. A questo appuntamento, che prevede anche un momento conviviale nel Museo Donnaregina dopo la celebrazione liturgica, seguiranno altri due eventi: lunedì 1° maggio, a partire dalle ore 19, alla Rotonda Diaz, ci sarà la grande Festa “Per amore della mia città”, con testimonianze, artisti napoletani e calciatori azzurri; lunedì 8 maggio, poi, al Conservatorio San Pietro a Majella, alle ore 17.30, ci sarà la “Festa della Carità”, riservata alle persone che vivono nel disagio e nella solitudine. Per volere del card. Sepe non ci saranno regali personali, ma le offerte che perverranno anche dalle comunità parrocchiali saranno devolute dall’apposito Comitato organizzatore all’acquisto di grandi elettrodomestici per le opere di carità della diocesi e per la realizzazione dell’impianto video multimediale nella chiesa cattedrale.

Inoltre, sempre mercoledì 26 aprile, alle ore 10, in omaggio al suo gran cancelliere card. Sepe la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ha organizzato un evento, nell’aula magna di viale Colli Aminei 2, nel corso del quale, dopo i saluti e gli auguri del preside, padre Domenico Marafioti, interverranno il teologo don Adolfo Russo, il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, e Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale. Successivamente, sarà presentato il volume “Il Vangelo nella Città”, raccolta di saggi, offerti dai docenti della Facoltà, curata da Carlo Manunza e Edoardo Scognamiglio.