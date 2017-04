Diocesi: Milano, volume fotografico dedicato alla visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane

Si intitola “Papa Francesco a Milano e nelle terre ambrosiane” il volume fotografico curato dall’arcidiocesi e pubblicato dal Centro Ambrosiano, dedicato alla recente visita di Bergoglio. Il libretto (48 pagine, interamente a colori) è “insieme un bellissimo ricordo e un prezioso dono”, afferma una nota della curia. “Nella sua visita pastorale nella Chiesa di Ambrogio, il Pontefice ha suscitato emozioni che difficilmente si potranno dimenticare e raccolto un calore di popolo che i fedeli milanesi hanno espresso a piene mani lungo tutta la storica giornata del 25 marzo”. “Con questa raccolta di immagini, scandite da una dettagliata cronaca delle tappe della visita di Francesco, è resa ancora più evidente la grande partecipazione che fin dalle prime ore del mattino ha accompagnato i passi del Papa. Lungo le strade della città, alle Case bianche del quartiere Forlanini e poi in piazza Duomo, nella cattedrale, a Monza e a San Siro, ovunque il popolo di Dio ha applaudito, salutato festosamente, accolto e ascoltato con grande attenzione le parole e i gesti di Francesco”.

I messaggi dell’arcivescovo Angelo Scola, così come i ringraziamenti del Papa, integralmente riportati nel volume del Centro Ambrosiano, “testimoniano meglio di ogni altra cosa il valore pastorale ed ecclesiale rivestito dalla prima visita di Francesco a Milano”. “Di questa visita – scrive nella presentazione del libro il cardinale Scola – certamente ci rimane la grande responsabilità per la Chiesa milanese che deriva dalla provocazione così potente e universale che Francesco ci ha portato. Il popolo lo segue con entusiasmo perché lo capisce e gli vuole bene, sente che Francesco ne ha cura e ne è appassionato”. Il libro è in vendita in tutte le librerie cattoliche o presso l’editore al costo di euro 3,50.