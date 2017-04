Diocesi: Caritas Roma, sabato 6 maggio torna la raccolta alimentare per gli Empori della solidarietà

Una raccolta alimentare a favore degli Empori della solidarietà si svolgerà sabato 6 maggio nei punti vendita di Simply, IperSimply e PuntoSimply presenti a Roma. In 54 supermercati sarà possibile devolvere parte della spesa alle famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas diocesana di Roma. Oltre 600 volontari Caritas, presenti nei punti di raccolta, illustreranno l’iniziativa ai clienti distribuendo materiale informativo e sacchetti dove inserire le donazioni. I beni richiesti sono i generi alimentari di facile conservazione e stoccaggio (pasta, riso, olio, caffè, orzo e scatolame), prodotti per l’infanzia (pannolini, pappe e omogeneizzati) e prodotti per l’igiene. Con la raccolta si potranno rifornire i quattro Empori della solidarietà presenti a Roma – “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”, Spinaceto, Trionfale e Montesacro – , che sono veri e propri supermercati di medie dimensioni a cui possono accedere gratuitamente persone indigenti che si rivolgono alle parrocchie e ai servizi diocesani. “Un aiuto fondamentale per la comunità visto l’elevato numero di individui che vive sotto la soglia della povertà e che aumenta di anno in anno, rendendo la situazione sempre più drammatica”, si legge in una nota. La collaborazione Caritas Roma e Simply, iniziata nel 2008, permette ogni anno la raccolta di oltre 170 tonnellate di alimenti e prodotti di prima necessità donati dai clienti, aiutando le 1.500 famiglie che usufruiscono degli Emporio.