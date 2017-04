Diocesi: Caritas Forlì, presentazione del “Rapporto sulle povertà e le risorse”

È fissata per giovedì 27 aprile, alle ore 11 presso la Casa Buon Pastore (via dei Mille, 28) di Forlì, la conferenza di presentazione del “Rapporto sulle povertà e le risorse 2016”. Interverranno Elena Galeazzi, curatrice del report, Marcello Copertino, coordinatore del Centro di ascolto diocesano e Tania Lega, operatrice Caritas e referente profughi e progetto “Protetto Rifugiato a casa mia”. Per la stesura del Rapporto “è proseguita anche quest’anno – spiega una nota – la collaborazione con diversi uffici diocesani (pastorale sociale e del lavoro, pastorale della famiglia, giovanile, servizio Migrantes, ufficio missionario e pastorale penitenziaria)”. “Oltre agli articoli di approfondimento e alle analisi degli esperti (anche sotto forma di intervista – ‘Facciamo il punto con…’), ampio spazio nel Rapporto trovano i racconti delle storie di vita di alcuni utenti dei servizi Caritas e la descrizione approfondita di alcuni servizi e progetti della rete Caritas e delle organizzazioni della consulta Osa che hanno risposto al questionario”. Come ogni anno i dati sulle povertà e sulle risorse oggetto della presente rilevazione sono stati forniti dai Centri di ascolto Caritas e da alcune associazioni e cooperative appartenenti alla Consulta degli organismi socio-assistenziali.

Il titolo è “Misericordiando”: “è la sfida lanciata con il progetto giubilare, la cui attuazione è partita nella primavera del 2016, avente appunto lo scopo di promuovere la nascita di comunità accoglienti perché capaci di prendersi cura diffusamente e nella quotidianità di coloro che sono in difficoltà”. Il convegno di presentazione del Rapporto sulla povertà “Misericordiando – Verso una comunità che si prende cura” si terrà lo stesso giovedì 27 aprile dalle ore 16.30 presso l’aula 15 del Teaching Hub di via Corridoni 20 a Forlì.