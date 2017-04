Diocesi: Benevento, lunedì l’arcivescovo Accrocca battezza due bimbi residenti nello Sprar Caritas di Petruro

Una festa di comunità. È quella che ci sarà il 24 aprile, alle ore 17.30, quando M. e T., due bimbi residenti nello Sprar Caritas di Petruro Irpino, riceveranno il sacramento del battesimo dal’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca. “Uno dei due bimbi avrà un padrino d’eccezione: il sindaco di Petruro, Giuseppe Lombardi che ha voluto, in questo modo, rendere una forte testimonianza di quanto un piccolo comune possa essere #welcome donando amore e accoglienza ai fratelli che bussano alla nostra porta e, al contempo, donando futuro alla propria comunità a rischio spopolamento”, si legge in una nota della Caritas di Benevento. In chiesa, ricorda la nota, “ci sarà anche Manuel, di 9 anni, che dal Salvador, insieme alla propria famiglia, ha trovato rifugio nello Sprar Caritas di Petruro. Manuel è un orgoglioso chierichetto e durante il battesimo leggerà una preghiera dei fedeli scritta da lui e dedicata a M. e T. che ‘da oggi possono rinascere nella Tua Luce’ e a tutti i bambini del mondo ‘che soffrono per tante povertà e disuguaglianze'”. Dopo la Santa Messa, il sindaco di Petruro offrirà alla comunità un piccolo rinfresco.