Diocesi: Altamura, nasce il consultorio familiare “Amoris Laetitia”. Direzione affidata a una coppia di sposi

“Un ulteriore passo di vicinanza e solidarietà alle famiglie nasce sul territorio della diocesi di Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti con l’inaugurazione del Consultorio familiare d’ispirazione cristiana”. Il consultorio, intitolato “Amoris Laetitia”, è un omaggio al magistero di Papa Francesco. Il taglio del nastro è previsto per domani, domenica 23 aprile, alle ore 17.30 presso la sede dello stesso consultorio, in via Palestro 29 ad Altamura, nei locali della parrocchia Trasfigurazione. “Il consultorio – spiega un comunicato della curia – nasce dal desiderio di mons. Ricchiuti, arcivescovo, di dare una risposta concreta di accompagnamento, di ascolto, di sostegno al mondo della famiglia, spesso in crisi e in difficoltà, nella consapevolezza che essa resta la cellulare primaria della società. La novità è data anche da coloro che ne saranno i direttori, ossia una coppia, vista la vocazione del consultorio stesso, nei coniugi Lorenzo Lorusso e Mariolina Tirelli, coadiuvati da don Angelo Cianciotta, già direttore dell’ufficio per la Pastorale della famiglia”.