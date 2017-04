Cultura: oggi il Museo diocesano di Palermo aderisce a “La via dei Librai”

Stamattina dalle ore 10 alle ore 18 il Palazzo arcivescovile di Palermo -Museo diocesano di Palermo accoglierà i visitatori con due visite guidate. In occasione della “Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore”, il Palazzo arcivescovile-Museo diocesano di Palermo si inserisce in un percorso che corre lungo l’antico Cassaro di Palermo, aderendo all’iniziativa promossa dall’Associazione Cassaro Alto, Associazione Ars Nova, Wish e il “Progetto diocesano albergheria e capo”, e altri ancora. “L’obiettivo di valorizzare il territorio cittadino, promuovendo la conoscenza della nostra città, trova del tutto concorde la direzione del Museo diocesano, che parteciperà attivamente all’iniziativa che coinvolge scuole, librai, editori, associazioni”, si legge in una nota. Oggi le dieci sale della collezione permanente del Museo diocesano e i dieci saloni del piano nobile del Palazzo arcivescovile saranno visitabili con ingresso ridotto (euro 2). Il Mudipa offre anche l’opportunità di seguire le visite guidate che si soffermeranno anche sulla vetrina della Sala della Trifora, contenente alcuni gioielli, tra cui il prezioso Codice Beccadelli, Breviario miniato su pergamena per conto dell’arcivescovo Simone Beccadelli di Bologna tra il 1453 e il 1454, un diploma dell’imperatore Federico II di Svevia del 1210, un decreto dell’arcivescovo Leonardo Comiti del 1266, alcune rare edizioni a stampa dei primi anni del ‘500 e altri volumi miniati e a stampa dell’epoca barocca. Info: www.museodiocesanopa.it