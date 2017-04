40ª Convocazione RnS: Martinez (presidente), “il Signore non ha convocato un popolo stanco”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “Il Signore non ha convocato a Rimini un popolo stanco”. Lo ha affermato oggi pomeriggio Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), aprendo a Rimini la 40ª Convocazione nazionale di RnS. “Oggi è Pasqua, siamo nell’ottava di Pasqua”, ha ricordato Martinez. “Gesù è vivo”, ha aggiunto, rilevando che “per risorgere bisogna morire a noi stessi, alle nostre abitudini, alle nostre comodità. In questi giorni di Convocazione deve morire qualcosa di noi”, ha ammonito Martinez. Ricordando come quella in corso a Rimini “è la 40ª Convocazione nazionale che si svolge nel 45° anno di Rinnovamento in Italia e nel 50° del Rinnovamento nel mondo”, il presidente nazionale ha osservato che “in questo Giubileo la Parola del Signore non accetta compromessi”.