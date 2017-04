Venezuela: vescovi, domani a Caracas una “Via lucis” dei cattolici per la pace

Una “Via Lucis” per la pace è stata convocata domani pomeriggio a Caracas dalla Conferenza episcopale del Venezuela per rispondere pacificamente alla repressione delle imponenti manifestazioni di piazza in corso in questi giorni. Gli scontri hanno provocato altre 3 vittime. L’opposizione parla di 6 milioni di persone scese in piazza in tutto il Paese e circa 2 milioni e mezzo nella sola Caracas. I vescovi del Venezuela, che ieri hanno pubblicato l’ennesima nota “rifiutando qualsiasi forma di violenza” e chiedendo “il rispetto dei diritti di tutti e di ciascun cittadino”, organizzano la processione (appuntamento alle 14 di fronte alla Ucab di Montalbàn) e invitano tutti “i vescovi di Caracas e del Venezuela, i sacerdoti, i diaconi e seminaristi e tutte le nostre comunità religiose, gruppi laicali e movimenti giovanili, organizzazioni di promozione sociale della Chiesa cattolica e tutti i cristiani impegnati”.