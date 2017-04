Spiritualità: Unitalsi sez. romana-laziale, al via sabato il pellegrinaggio a Lourdes

Sabato 22 aprile prenderà il via dalla stazione Ostiense il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla sezione romana-laziale dell’Unitalsi fino al 28 aprile. Saranno 500 i pellegrini che alle ore 9 partiranno da Roma in treno (alle ore 6,30 dalla stazione di Frosinone). Previsto anche un aereo in partenza da Fiumicino. Tra loro 180 persone disabili e malate e 20 piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico universitario “Agostino Gemelli”di Roma. Due di loro riceveranno la prima comunione a Lourdes. Una presenza quella dei bambini del Policlinico romano che da 25 anni arricchisce il pellegrinaggio della sezione romana-laziale grazie anche al lavoro della sottosezione aziendali del “Gemelli”. Insieme a loro anche mons. Gerardo Antoniazzo, vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, don Gianni Toni, assistente della sezione romana-laziale dell’Unitalsi, e Preziosa Terrinoni, presidente della sezione romana-laziale dell’Unitalsi.

Quest’anno grazie alla collaborazione con l’Associazione della Passione di Cristo di Sezze (Lt) il 25 aprile 2017 si terrà nella grande esplanade del santuario di Lourdes una speciale rappresentazione della Passione di Cristo, grazie alla presenza di oltre 150 attori e figuranti setini. L’evento verrà trasmesso in diretta da Lazio Tv e in differita da Telepace il 1° maggio. “Vorrei dedicare idealmente questo nostro pellegrinaggio – afferma Preziosa Terrinoni – a tutte quelle famiglie e a tutti quei bambini che dal 1992 si sono affidate all’Unitalsi con una particolare preghiera per chi non è più con noi”.