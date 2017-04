Spiritualità: Grosseto, domenica 23 aprile il primo raduno del Movimento francescano della Toscana

Sarà Grosseto ad ospitare domenica prossima, 23 aprile, il primo raduno del Movimento francescano della Toscana. Una domenica di incontro, di festa, di formazione e di testimonianza, quella che vedrà convergere nel capoluogo maremmano frati del Primo Ordine, religiose di vari istituti che si richiamano all’ideale di Francesco e Chiara d’Assisi, laici dell’Ordine francescano secolare, la Gioventù francescana e gli Araldini. Uno spaccato di tutta la vasta e multiforme famiglia francescana, che in varie parti della Toscana testimonia il carisma del Poverello d’Assisi attraverso varie forme e molteplici attività. La scelta di Grosseto come luogo di questo primo raduno non è casuale: in Maremma, infatti, due diocesi sono affidate alla cura pastorale di vescovi francescani: Grosseto a padre Rodolfo Cetoloni, frate minore, tra gli ideatori, nei primi anni ’80, della Marcia francescana; Pitigliano-Sovana-Orbetello a padre Giovanni Roncari, cappuccino. Inoltre nel Grossetano è ben radicata anche la realtà laicale francescana, con una comunità di suore di santa Elisabetta, quattro comunità dell’Ofs e Gifra e Araldini. “Il desiderio che ci muove – spiegano gli organizzatori della giornata che ha per titolo ‘Da Francesco a Francesco: la gioia di essere fratelli’ – è far conoscere i valori di Francesco d’Assisi attraverso una giornata di spiritualità, di annuncio, di festa e di spettacolo in stile francescano, scegliendo la formula della festa in piazza. Sarà anche un’occasione di incontro, di dialogo e di condivisione per tutti: bambini, giovani, adulti, famiglie, credenti e non credenti”.

La giornata, che ha il patrocinio del Comune di Grosseto, prevede due momenti. La mattina di taglio più formativo, riservata alle varie realtà francescane della Toscana, che si ritroveranno nei locali del convento di san Francesco, con la partecipazione della teologa francescana Barbara Pandolfi e di padre Roncari, che racconterà la sua esperienza di vescovo francescano. Alle 12.30 il vescovo di Grosseto presiederà la Messa in san Francesco. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, festa in piazza Dumo.