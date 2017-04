Repubblica Ceca: domani marcia pro famiglia e pro vita come “migliore prevenzione contro l’aborto”

(Bratislava) – “Le cose fondamentali nella vita sono semplici. La famiglia fondata sul matrimonio è la migliore prevenzione contro migliaia di aborti. Gli esempi trascinano”: è questo l’invito alla Marcia nazionale pro famiglia e pro vita 2017 in programma domani a Praga. L’iniziativa ha ricevuto il pieno appoggio della Conferenza episcopale ceca e gli organizzatori si augurano che la partecipazione della gente di buona volontà superi in numero le migliaia di persone che l’anno scorso hanno marciato a sostegno dei valori naturali. “È bello quando le persone scendono in piazza per ricordare che si aspettano comprensione e sostegno da parte dell’intera società. Non si tratta solo di queste persone, si tratta della nostra nazione, della nostra umanità e del suo posto nel mondo”, ha spiegato il card. Dominik Duka, arcivescovo di Praga. I vescovi cattolici sottolineano il fatto che la “società dispone di diversi strumenti per influenzare la qualità della vita familiare – tassazione e sussidi, ambienti pro famiglia, decenza umana comune nei confronti delle persone bisognose, educazione pro famiglia fondata sui valori naturali”, e invitano i politici e le autorità responsabili ad ascoltare “la voce della marcia” lasciandosi ispirare da essa. Info: http://pochodprozivot.cz.