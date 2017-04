Regno Unito: lettera di 24 leader religiosi. Terrorismo e violenza “atti barbarici” e “affronto alla fede”

“Recenti attacchi come quelli a Westminster, San Pietroburgo, Stoccolma e in Egitto sono un affronto alla fede e ciascuno di noi li condanna nei termini più decisi possibile, come atti barbarici di violenza insensata”: a scriverlo sono ventiquattro leader religiosi del Regno Unito che in una lettera hanno dichiarato che “ora, più che mai, i credenti si uniscono di fronte a coloro che desidererebbero diffondere paura e spargere diffidenza tra le persone in questo paese”. Nella lettera, pubblicata sul Sunday Post, cristiani di tutte le confessioni, musulmani, ebrei, buddisti, sikh, induisti, zoroastriani “rinnovano il proprio impegno a lavorare insieme contro la discordia, la sfiducia e la paura che i terroristi cercano di creare”. Se “questi attacchi cercano di dividerci”, noi dobbiamo mostrare che “questo non succederà mai” e anziché “urlare arrabbiati”, dobbiamo “continuare a essere calmi e risoluti”, a “mostrare rispetto per gli altri e amore”: “i britannici si connotano per la tolleranza e il rispetto che abbiamo visto in abbondanza nelle ultime settimane e che sono il simbolo migliore di questo paese”. Concludendo la lettera, i leader religiosi, all’indomani di un nuovo attentato a Parigi, dichiarano di voler continuare a “far riecheggiare le voci positive di persone e comunità” in tutta la Gran Bretagna “con armonia, pace e unità”. Tra i firmatari della lettera, anche il vescovo ausiliare di Westminster, mons. John Wilson.