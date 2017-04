Polonia: festa della Divina misericordia a Lagiewniki. Celebrazioni trasmesse dalla tv pubblica nazionale

“Andate e proclamate la misericordia di Dio”: è il titolo delle celebrazioni in occasione della festa della Divina misericordia che si svolge tra sabato e domenica 22 e 23 aprile a Lagiewniki di Cracovia dove si trova il santuario da Giovanni Paolo II dedicato alla misericordia del Signore. Domani si comincerà alle ore 21 con una veglia di preghiera e la liturgia del Cammino della misericordia con 21 stazioni quest’anno focalizzate sulla situazione dell’uomo contemporaneo. La messa di mezzanotte sarà celebrata dal mons. Grzegorz Rys dell’arcidiocesi di Cracovia. Domenica sono previste otto messe presiedute, tra gli altri, dall’arcivescovo di Cracovia mons. Marek Jedraszewski, e dal priore del santuario di Jasna Gora padre Marian Waligora. Le celebrazioni, trasmesse dalla tv pubblica polacca, “saranno partecipate da migliaia di pellegrini”, rileva la portavoce della Congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della misericordia suor Elzbieta Siepak. A Lagiewniki “i fedeli sempre più spesso pregano anche per la pace nel mondo”, aggiunge raccontando di numerose testimonianze e ringraziamenti per grazia ricevuta pervenute al santuario. L’anno scorso Lagiewniki è stato visitato da oltre 5 milioni di fedeli, provenienti dalla Polonia e dal mondo intero, anche in occasione della Gmg2016.