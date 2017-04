Parigi: attacco agli Champs Elysées. Card. Bagnasco, “c’è bisogno di più Europa e di più religione per indebolire il fanatismo”

Di fronte agli attentati che continuano ad insanguinare l’Europa, “tristi e dolorosi” e “a seguito di spinte divisive, c’è ancora più bisogno di Europa, non di meno Europa”. Così il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della Cei e del Ccee, intervenuto oggi a Genova a margine di una cerimonia che si è svolta presso il comune di Genova. Per il porporato però “c’è bisogno di una Europa che si ripensi nelle sue radici, nei suoi fondamentali, che ritorni, come ai primi tempi, a fare innamorare i popoli del nostro continente, di questo grande ideale che è l’Unione europea”. Per il porporato, quanto accaduto nella capitale francese è “un ulteriore segno tragico di quella che è una situazione impoverita della nostra Europa”, nella quale “la Chiesa continua e continuerà a credere”. Di fronte a quanto accade, ha aggiunto, “c’è bisogno di più religione perché il fatto religioso sta crescendo in Europa e questo viene rilevato dai sociologi e dai politologi. È un dato di fatto che nessuna politica intelligente può dimenticare ed emarginare, è un fatto sociale”. Per il cardinale quindi, “c’è più bisogno di religione” perché “quanto più il volto di Dio, amore, pace e giustizia, viene annunciato ed accolto dall’Europa, nel suo insieme, tanto più spinte fanatiche fondamentaliste saranno indebolite ed oscurate”.