Papa Francesco all’Isola Tiberina: Tv2000, domani diretta per la preghiera per i “nuovi martiri”

La preghiera per i “nuovi martiri” presieduta da Papa Francesco con la Comunità di Sant’Egidio dalla basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina domani, 22 aprile, in diretta su Tv2000 a partire dalle 16.40 con lo speciale a cura del Tg2000 condotto da Cristiana Caricato con ospiti, collegamenti e interviste.

Nel corso della Liturgia della Parola sono previsti gli interventi di parenti e amici di tre fra i tanti testimoni della fede, di cui si conserva la memoria nella chiesa dell’Isola Tiberina: Karl Schneider, figlio di Paul, pastore della Chiesa Riformata, ucciso nel 1939 nel campo di Buchenwald; Roselyne, sorella di padre Jacques Hamel, assassinato a Rouen, in Francia, il 26 luglio dell’anno scorso alla fine della messa e Francisco Hernandez Guevara, amico di William Quijano, un giovane di Sant’Egidio in Salvador, che venne ucciso nel settembre del 2009. Papa Francesco, dopo la sua omelia, renderà omaggio alle sei cappelle laterali della basilica che conservano le reliquie dei martiri di Europa, Africa, America, Asia, del comunismo e del nazismo.