Papa a Genova: card. Bagnasco, “una grande gioia per la città e la diocesi”

La visita di Papa Francesco a Genova è “una grande gioia per la città e la diocesi”. Ad affermarlo il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, e presidente della Cei e dei vescovi europei, a margine della firma dell’accordo con il quale è stato sancito il passaggio in comodato d’uso per venti anni dell’edificio di via Coronata – ex ospedale San Raffaele. “C’è una intensissima preparazione con tutte le forze in campo, a cominciare dall’amministrazione comunale – ha detto il porporato – perché questo evento sia non soltanto un fatto di cronaca molto importante ma, per noi cristiani innanzitutto, sia un evento di grazia e un rilancio della comunità cristiana “Per me – ha detto invece il sindaco della città metropolitana di Genova, Marco Doria – è un onore che venga in visita alla città e sono certo che la città lo accoglierà nel migliore dei modi”. “Dal punto di vista dell’organizzazione della visita – ha aggiunto Doria – il comune ha cercato di rendersi utile alla curia impegnata nell’organizzazione di un evento molto importante”.