Notizie Sir del giorno: Papa in Egitto, attacco a Parigi, “Via lucis” in Venezuela, sbarchi record migranti, media digitali

Papa in Egitto: mons. Bishay (Luxor), “il Papa ci sta prendendo per mano per entrare in una nuova primavera”

“Dopo i momenti dolorosi, con questa visita il Paese vuole uscire da questa aria pesante ed entrare in una nuova primavera”. Mons. Emmanuel Bishay, vescovo di Luxor e presidente del Comitato organizzatore della visita di Francesco in Egitto, descrive così al Sir il clima di attesa che si respira al Cairo dove il Papa arriverà venerdì 28 aprile per un viaggio apostolico di due giorni. “Il Santo Padre ci sta prendendo per mano per uscire e andare incontro ad un futuro di luce. Sarà un viaggio significativo anche per tutto il Medio Oriente e per una pacifica convivenza nonostante le onde di violenza che si infrangono contro di noi”. (clicca qui)

Parigi: attacco agli Champs Elysées. Omaggio dei vescovi francesi alle forze dell’ordine, “colpiti mentre vegliavano sulla nostra tranquillità”

L’omaggio dei vescovi francesi per le forze dell’ordine, ancora una volta colpite mentre svolgevano il loro dovere. “Giorno e notte, dei poliziotti e dei gendarmi vegliano sulla nostra tranquillità. Che le nostre preghiere li raggiungano tutti questa sera”. Così scrive monsignor Olivier Ribadeau Dumas, segretario generale dei vescovi francesi e portavoce della Conferenza episcopale in un tweet messo in rete ieri sera. (clicca qui)

Venezuela: vescovi, domani a Caracas una “Via lucis” dei cattolici per la pace

Una “Via Lucis” per la pace è stata convocata domani pomeriggio a Caracas dalla Conferenza episcopale del Venezuela per rispondere pacificamente alla repressione delle imponenti manifestazioni di piazza in corso in questi giorni. Gli scontri hanno provocato altre 3 vittime. (clicca qui)

Migranti: nuovo record di sbarchi sulle coste siciliane, 4.000 in pochi giorni. Poco meno di un migliaio a Lampedusa

Nuovo record di sbarchi nelle coste siciliane. Sono quasi 4.000 i migranti approdati a Lampedusa, a Porto Empedocle, a Catania e a Messina negli ultimi giorni. Sono una parte delle 8.500 persone tratte in salvo, nel canale di Sicilia mentre la nave “Phoenix” domenica ha preso a bordo quasi 500 migranti da una serie di gommoni in difficoltà al largo della Libia. A Lampedusa, ci sono circa 850 migranti, a fronte di una capienza massima prevista per 400 persone. Il card. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas italiana, ha auspicato che “davvero qualcosa possa cambiare, perché è impossibile andare avanti così. Il problema dell’immigrazione non è solo un problema di sicurezza e l’Europa sta dimostrando tutta la sua povertà”. (clicca qui)

Media digitali: mons. Viganò (SpC) alle superiori Usmi, “le persone a cui ci rivolgiamo abitano il mondo 2.0, anzi vi sono nate”

“Pensare di elaborare un piano formativo senza tener conto della cultura digitale e della pervasività dei media significherebbe, in realtà, non avere presenti le persone a cui ci rivolgiamo, che abitano il mondo 2.0, anzi vi sono nate”. È l’invito rivolto da mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione (SpC) della Santa Sede, alle superiore maggiori d’Italia riunite in questi giorni a Roma per la 64a assemblea nazionale dell’Usmi. “I media hanno conquistato la nostra esistenza quotidiana, ne scandiscono i ritmi, ne sono diventati, in qualche misura, l’architettura portante e la categoria ermeneutica: sono i custodi delle chiavi dei nostri spazi e del nostro tempo”, ha aggiunto. (clicca qui)

Diocesi: Firenze, al via Cammino sinodale su Evangelii gaudium. Card. Betori, “abbiamo bisogno di metterci in cammino, di stare al passo con questo cambiamento di epoca”

“Abbiamo bisogno di metterci in cammino, di stare al passo con questo cambiamento di epoca che sta mutando profondamente i riferimenti della vita dell’uomo”. Lo afferma il card. Giuseppe Betori nel video che la diocesi di Firenze ha realizzato per promuovere il Cammino sinodale sulla “Evangelii gaudium” indetto in risposta all’invito che Papa Francesco fece, proprio a Firenze, durante il Convegno ecclesiale nazionale: “Avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium”. Il percorso si apre ufficialmente domani, sabato 22 aprile, con una veglia di preghiera nella chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada. (clicca qui)

Agromafie: mons. Spreafico (Frosinone), “non basta lamentarsi. La cura dell’ambiente fa parte dell’evangelizzazione”

“Ho voluto fortemente questo giorno di riflessione, perché sono convinto che questo territorio debba maturare una coscienza più vasta e chiara del disastro ambientale a cui siamo stati sottoposti. E non basta lamentarsi o protestare oppure offrire dati allarmanti senza iniziare processi, che per anni sono rimasti quasi fermi per indifferenza, incapacità di accordarsi e di creare sinergie al di là degli interessi di singoli o di gruppi”. Lo ha detto oggi mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, durante il convegno “Agromafie ed ecomafie – crimini contro il Creato e contro l’uomo”) organizzato dalla diocesi e da Greenaccord. “La cura dell’ambiente fa parte dell’evangelizzazione, cioè di quella forma alta di annuncio del Vangelo nel mondo di oggi”, ha sottolineato il presule. (clicca qui)