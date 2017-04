Musei Vaticani: “Museums at work” nella Pinacoteca Vaticana

“Museums at Work”. Questo il titolo della nuova iniziativa scientifico-culturale lanciata l’11 aprile dai Musei Vaticani con la presentazione del restauro (finanziato dai Patrons of the Arts della Pennsylvania) del trittico del pittore viterbese Antonio del Massaro, detto il Pastura, raffigurante “La Vergine che consegna la cintola a San Tommaso, La Messa di San Gregorio e San Girolamo penitente”(1497): un dipinto forse destinato ad un’importante comunità monastica romana con spiccati interessi dottrinali e una particolare devozione per la Vergine ed i Padri della Chiesa. La rassegna “Museums at Work”, che sarà ospitata nei prossimi mesi nella sala XVII della Pinacoteca vaticana, intende proporre al pubblico dei visitatori – informano i promotori dell’iniziativa – una serie di “piccole esposizioni” che gettino luce sulle molteplici attività svolte quotidianamente dai Musei del Papa intesi come un vivace laboratorio di studio e di ricerca: nuove acquisizioni, recenti restauri, nonché innovativi progetti scientifici.