Migranti: nuovo record di sbarchi sulle coste siciliane, 4.000 in pochi giorni. Un migliaio a Lampedusa

Nuovo record di sbarchi nelle coste siciliane. Sono quasi 4.000 i migranti approdati a Lampedusa, a Porto Empedocle, a Catania e a Messina negli ultimi giorni. Sono una parte delle 8.500 persone tratte in salvo, nel canale di Sicilia mentre la nave “Phoenix” domenica ha preso a bordo quasi 500 migranti da una serie di gommoni in difficoltà al largo della Libia. A Lampedusa, ci sono 1.043 migranti, a fronte di una capienza massima prevista per 400 persone. A soccorrere quattro barconi in difficoltà è stata la nave “Chimera2″ della Marina militare italiana. Molte le donne e i bambini. Tutti, dopo i primi controlli sanitari durante i quali non sono state riscontrate emergenze, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. “L’uomo dimostra di non avere il coraggio di guardare a determinate realtà e ad affrontarle – ha affermato il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas italiana -. Vorrei nutrire anche sentimenti di speranza, che davvero qualcosa possa cambiare, perché è impossibile andare avanti così. Non possiamo misurare il tempo contando morti. Il problema dell’immigrazione non è solo un problema di sicurezza e l’Europa sta dimostrando tutta la sua povertà”.