Media digitali: mons. Viganò (SpC) alle superiori Usmi, “non essere spaventati da internet”

“Papa Francesco invita tutti, non solo le religiose contemplative, a riflettere sulla realtà dei mezzi di comunicazione che non sono più soltanto delle protesi, che ci permettono di arrivare più lontano (televisione, telefono, ecc.), ma costituiscono un tessuto vitale nel quale siamo tutti immersi, fanno parte della nostra quotidianità”. Lo ha detto questo pomeriggio mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione (SpC) della Santa Sede, intervenendo alla 64a assemblea nazionale dell’Usmi (Unione superiore maggiori d’Italia) con una relazione sul tema “Media digitali e aspetti formativi”. “Non ho motivo per essere spaventato da internet, invece devo temere di non essere in grado di darmi una spiegazione per cui scelgo di entrare in rete o di uscirne. La motivazione – ha evidenziato -, non può essere la paura, altrimenti, superato il timore non avrò altri argomenti di fronte a una possibilità di scelta. La formazione, quindi, ha come obiettivo, quello di offrire dei contenuti per essere in grado di decidere per il bene nostro e delle persone che ci sono affidate”.