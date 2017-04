Lavoro: mons. Galantino presenta il Messaggio dei vescovi per il 1° maggio. Mons. Santoro le linee guida per la Settimana sociale di Cagliari

In prossimità della Festa del Lavoro, mercoledì 26 aprile alle ore 11.30 a Roma, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana (piazza Pia, 3), mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, presenterà il Messaggio dei Vescovi per la giornata del 1° maggio 2017. Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei Cattolici italiani, presenterà invece le linee guida per la 48a Settimana Sociale, in programma a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017.