Giovani: Fondazione Ente dello Spettacolo, al via le iscrizioni al contest filmico “Il Futuro di Milano”

Si aprono oggi le iscrizioni al contest filmico “Il Futuro di Milano” realizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo per Giardini d’Inverno, un progetto promosso da China Investment Srl. “Scopo del progetto – si legge in una nota – è di invogliare i giovani a raccontare i cambiamenti in atto nella metropoli milanese” e a “immaginare come vogliono la città di Milano tra 20 anni. Obiettivo del progetto è quello di raccontare il capoluogo ambrosiano, i cui processi di trasformazione sono apprezzati a livello globale, valorizzando i luoghi in cui la trasformazione è più evidente”. Tra tutte le opere presentate saranno premiati tre video, selezionati da una giuria di qualità presieduta da Maria Grazia Cucinotta. Ai vincitori andrà un premio in denaro di 3000, 2000 e 1000 euro e saranno invitati a Venezia a presentare il loro lavoro nello spazio di Fondazione Ente dello Spettacolo, nel corso di un evento collaterale nei giorni della 74° Mostra internazionale d’arte cinematografica. In questa occasione sarà anche presentato il corto collettivo montato da un regista con i migliori corti selezionati tra tutte le opere inviate nell’ambito del concorso. Per approfondire le tematiche del concorso, al quale si parteciperà comunque esclusivamente tramite il portale Zooppa, è a disposizione il sito ilfuturodimilano.it. Per partecipare, i video – della durata compresa tra i 30 e i 90 secondi – andranno caricati entro il 15 giugno 2017 sulla piattaforma zooppa.com, nella sezione dedicata al contest.