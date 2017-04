Editoria: Milano, una mostra della Lev con i “tweet” di Papa Francesco abbinati alle fotografie

Nell’ambito del Salone Milanese Tempo di Libri, la Libreria editrice vaticana (Lev) ha voluto dare particolare attenzione ai tweet di Papa Francesco – pubblicati dalla Lev fino ad oggi in cinque volumi – attraverso una mostra che mette assieme scrittura elettronica, fotografica e classica. Una serie di foto di Giovanni Chiaramonte, fotografo da sempre attento ai valori umani e cristiani e ai chiaro-scuri della fotografia, coniugano messaggi e istantanee di vita.

Al centro delle foto abbinate ai tweet del Papa, spiega Chiaromonte, ci sono “i gesti quotidiani degli uomini, dei bambini iscritti nell’orizzonte senza fine del mondo: un uomo attraversa un incrocio a L’Avana, due donne in India, un padre un bambino giocano a Gerusalemme con un aquilone che vola in cielo”. Protagonista, la luce, come “luogo della comunicazione universale, globale”: “Oggi attraverso lo smartphone la fotografia alla velocità della luce mette in unità le persone che stanno guardando il mondo in luoghi distanti, diversi”, sottolinea il fotografo, secondo il quale ciò che “ti insegna la fotografia è che solo la memoria, la memoria eterna come la fotografia, è in grado di rivelare i gesti di un uomo. La luce è la luce che illumina attraverso gli occhi il cuore e la mente. Questa è la luce del primo giorno dopo il sabato, come insegna Giorgio Agamben e come hanno insegnato tutti i grandi maestri della fotografia che ho avuto modo di incontrare: da Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau fino a Joel Meyerowitz”.