Domenica Divina Misericordia: mons. Grusas (Vilnius) a Tv2000, “è qui da noi l’unica immagine vista da suor Faustina”

Il quadro della Divina Misericordia custodito a Vilnius è “l’unica immagine che santa Faustina ha visto. Tutte le altre immagini, compresa quella che tutti pensano sia l’originale e custodita a Cracovia, sono state realizzate dopo la morte di suor Faustina e con l’aiuto delle fotografie dell’immagine autentica”. Così l’arcivescovo di Vilnius (Lituania), mons. Gintaras Grušas, in un’intervista per il programma “Indagine ai confini del Sacro”, in onda domenica 23 aprile alle 23 su Tv2000, in occasione della festa liturgica dedicata alla Divina Misericordia, rivendica l’autenticità del dipinto chiarendo che il quadro custodito in Polonia in realtà è solo una copia. Nel reportage con immagini inedite, realizzato dal curatore del programma David Murgia, e dal titolo “Storia e segreti del vero quadro della Divina Misericordia”, l’arcivescovo sottolinea che “dietro questo quadro c’è una lunga storia durata oltre cinquanta anni e per questo il ‘nostro’ quadro è l’immagine meno conosciuta nel mondo”. Al momento sono due le immagini al mondo che rappresentano il Gesù Misericordioso su cui da anni è aperta una fervente contesa: il quadro dipinto per la prima volta a Vilnius in Lituania da un artista locale alla presenza di suor Faustina e quello realizzato da un altro pittore 10 anni dopo nel 1943 nato da alcune foto dell’originale e posto nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia. Le vicende di questa immagine sono degne di una spy-story. Il dipinto è stato salvato dal nazismo e dal comunismo ad opera di alcune donne coraggiose anche a costo di sacrifici e deportazioni.