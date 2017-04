Diocesi: Vigevano, padre Lombardi ricorda decimo anniversario della visita di Benedetto XVI

Un’edizione speciale del settimanale “L’Araldo Lomellino” ricorda oggi, 21 aprile, il decimo anniversario della visita pastorale di Papa Benedetto XVI, avvenuta il 21 aprile 2007. Nell’edizione speciale si rilegge quella storica giornata con una ampia documentazione fotografica e alcune riflessioni di chi ha vissuto in prima persona la visita di Papa Benedetto. Il vescovo di Vigevano, mons. Maurizio Gervasoni, nel suo messaggio sottolinea che le parole indirizzate alla Chiesa vigevanese da Benedetto XVI, indirizzate soprattutto alle famiglie e ai giovani, ritrovano oggi tutta la loro attualità e sono parte essenziale del cammino pastorale della diocesi. La diocesi di Vigevano ricorderà il decimo anniversario della visita di Papa Benedetto con due particolari appuntamenti. Il 28 aprile, con una serata che si terrà in Duomo: ospite padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger e già direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che parlerà della sua esperienza accanto a Benedetto XVI, tracciandone un excursus pastorale e culturale. Nel corso della serata – si legge in un comunicato – si rivivrà quella giornata del 21 aprile di dieci anni fa con un breve filmato e con la partecipazione della Corale diocesana, che eseguirà alcuni canti di quella stessa celebrazione. Il secondo momento sarà domenica 30 aprile alle 18 con la Messa in Duomo di ringraziamento e di preghiera per Papa Francesco, il Papa emerito Benedetto e per tutta la Chiesa, celebrata dal vescovo di Vigevano.