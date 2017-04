Diocesi: Udine, nella notte tra venerdì e sabato il “Cammino delle chiese” in 12 luoghi sacri della città

Si svolgerà nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, a Udine, il “Cammino delle chiese”, pellegrinaggio in notturna che “è insieme un tempo di riflessione e di preghiera”. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano per l’iniziazione cristiana e la catechesi, prenderà il via alle 20 dalla chiesa di San Marco, con l’introduzione dell’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Si farà poi tappa in dodici chiese della città per concludersi la mattina di sabato alle 7 al santuario della Madonna delle Grazie. “Non ci accontentiamo di ragionare sulla necessità di alleanze spirituali per testimoniare il Vangelo e ottenere frutti di grazia. Facciamo davvero alleanza spirituale”, spiega don Alessio Geretti, direttore dell’Ufficio diocesano per la catechesi. “Ispirati dal pellegrinaggio romano delle sette chiese, che san Filippo Neri faceva cinque secoli fa, vogliamo porre il segno, nella Udine sonnolenta o mondana, di catechisti che pregano e vegliano, prendendo a cuore il destino spirituale ed eterno dei nostri ragazzi”, prosegue don Geretti, rilevando che “ognuno è invitato a chiedere per i bambini e ragazzi e giovani che accompagna come catechista la grazia della fede e le altre grazie necessarie a quelle anime”. A tutti i partecipanti sarà consegnata una radio-cuffia per seguire le brevi catechesi di don Alessio Geretti e per condividere i momenti di preghiera e del rosario.