Diocesi: Pavia, raccolti circa 100mila euro per le popolazioni terremotate del Centro Italia

Ammonta a circa 100mila euro la raccolta fondi attivata nella diocesi di Pavia a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia. Si tratta di una cifra che “continua lentamente ad essere alimentata”, spiega don Dario Crotti, direttore della Caritas di Pavia, nell’editoriale pubblicato sull’ultimo numero del settimanale diocesano pavese “Il Ticino”. Si tratta di “fondi che verranno impiegati insieme a quanto raccolto dalle diocesi lombarde con il coordinamento di Caritas italiana – aggiunge – per progetti di riavvio al lavoro per piccole imprese, di ricostruzione di centri di comunità per ridare spazi in cui ritrovarsi e stare insieme”. “Ad oggi – prosegue don Crotti – fatichiamo a dire con chiarezza dove e cosa si andrà a ricostruire: la situazione è ancora molto fluida e instabile; ci sono frazioni che forse non potranno più ri-esistere, altre forse saranno disegnate in modo completamente nuovo; il sogno della Diocesi di Rieti è di avviare proprio in Amatrice la ‘casa del futuro’, un centro in cui anziani, giovani e famiglie possano ricucire da questa esperienza traumatica le proprie tradizioni, trasmettersi un patrimonio che vuole essere mantenuto e non dimenticato”. “Nell’ultima visita di metà marzo nelle terre colpite dai terremoti che si sono susseguiti dalla fine di agosto – racconta – abbiamo potuto vivere una vera e propria Via Crucis tra paesi e frazioni” e che “è ancora ben presente, ancor più che nelle case nei cuori delle famiglie, degli anziani del posto”. “Ad oggi – conclude don Crotti – i nostri investimenti stanno permettendo di avere sul territorio di Amatrice tre operatori che sono il segno della nostra presenza tra la gente e con la gente, che prima di tutto ha bisogno di questa prossimità”.