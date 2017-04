Diocesi: Monreale, “Famiglia, disabilità e futuro”. Incontro sulla legge “Dopo di noi”

L’arcidiocesi di Monreale si interroga sulla Legge 112 del 2016 dando voce alla Chiesa, alla politica, alla medicina e alla società. Sabato 22 aprile, dalle 9.30 alle 13.00, a Poggio San Francesco, gli uffici pastorali della Famiglia e per la Salute, il servizio di pastorale per i Disabili e il Dipartimento per l’autismo dell’arcidiocesi di Monreale, propongono una riflessione su “Famiglia, disabilità e futuro”. “Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante il dialogo tra famiglie e servizi – si legge in una nota stampa della diocesi -, è l’incertezza del ‘dopo’: ‘dopo’ la nascita di un bambino disabile…; ‘dopo’ quel trattamento riabilitativo…; ‘dopo’ la scuola; ‘dopo’ la formazione…; ‘dopo’ la morte dei genitori. Il non poter avere una ragionevole sicurezza spesso determina nei genitori chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative”. A guidare la riflessione saranno Giovanna Gambino, dirigente responsabile dell’ambulatorio dedicato alla diagnosi e al trattamento intensivo delle sindromi autistiche, e Teresa Piccione, della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che ha presentato a suo tempo la legge in Parlamento. Saranno inoltre presenti l’arcivescovo di Monreale mons. Michele Pennisi, il vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Lupo e l’assessore alla famiglia e politiche sociali della Regione, Carmencita Mangano.