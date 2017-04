Diocesi: Genova, il card. Bagnasco ha firmato oggi accordo con comune per progetti sociali

È stato firmato questo pomeriggio dal card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei e del Ccee, e dal sindaco di Genova, Marco Doria, un accordo tra comune e curia arcivescovile che sancisce il passaggio in comodato d’uso per venti anni dell’edificio dell’ex ospedale San Raffaele di Genova Coronata. La firma si è svolta presso Palazzo Tursi, sede del comune, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico, Emanuele Piazza, e del direttore dell’Ufficio diocesano per la Migrantes, mons. Giacomo Martino. Presso la struttura saranno realizzate attività e progetti sociali destinati a tutto il quartiere. Infatti, oltre ad un sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, verranno creati spazi di aggregazione per i giovani, corsi di lingue e professionali, utilizzo degli spazi verdi del complesso per attività didattiche e la realizzazione di un auditorium da utilizzare per attività culturali, teatrali e musicali aperte a tutta la cittadinanza. In particolare, verranno realizzati un centro diurno che accoglierà anziani e persone diversamente abili e un ambulatorio medico con servizi gratuiti a disposizione della cittadinanza. Il complesso, di 12.900 mq di proprietà del comune, è stato destinato a questo progetto per consolidare un percorso, già avviato d’intesa con la prefettura e la curia, per fronteggiare le emergenze territoriali non soltanto in materia di migrazione, ma anche sul fronte del welfare e della vivibilità.