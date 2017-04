Diocesi: Como, stasera al via gli incontri “Cattedrale dei giovani”

“Cattedrale dei giovani”: è questo il nome scelto per i tre incontri, fortemente voluti dal vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, che si terranno in duomo oggi, 21 aprile, il 18 maggio e il 16 giugno. “Saranno tre appuntamenti – spiega il vescovo – nei quali credo molto e che vorrei diventassero un momento unitario per tutti i giovani provenienti da diverse realtà, giovani che confluiscono insieme per pregare sui temi della fede, della speranza, della carità”. La proposta, a cui sono invitati tutti i giovani dai 18 anni in su, si è realizzata grazie al lavoro congiunto dei giovani delle diverse parrocchie della città, dell’Azione cattolica, di Comunione e Liberazione, degli Scout, dell’associazione “Legami”, di “Nuovi Orizzonti”, dell’Equipe di Pastorale universitaria, delle Scuole cattoliche e di alcuni insegnanti di religione. “Si tratta di un progetto nel quale il vescovo Oscar è coinvolto in prima persona – puntualizzano dalla Pastorale giovanile del vicariato di Como centro, che ha coordinato l’organizzazione dell’iniziativa –, tanto che si augura che già dal prossimo autunno possa diventare un appuntamento fisso: una volta al mese il Vescovo si mette in dialogo con i giovani”. Le serate, con inizio alle ore 20.45, partiranno da una provocazione sui temi d’attualità, seguita dalla lettura del Vangelo e dai lavori a gruppi prima della riflessione-catechesi del vescovo.