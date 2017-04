Diocesi: Cesena-Sarsina, festa della Madonna del popolo. Celebrazioni in cattedrale

La festa della Madonna del popolo, venerata da secoli nella cattedrale di Cesena come patrona della diocesi di Cesena-Sarsina, sarà celebrata domenica 30 aprile. La Settimana mariana si svolgerà da domenica 23 a domenica 30 aprile. Domenica 23 aprile si svolgerà il pellegrinaggio dei malati e dei diversamente abili: alle 15 rosario meditato; alle 15.30 messa celebrata dal vescovo Douglas Regattieri e animata dai volontari dell’Unitalsi e del Centro volontari della sofferenza. Giovedì 27 aprile si terrà il pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Popolo, in cattedrale a Cesena; sono invitate tutte le comunità parrocchiali, i movimenti e le associazioni. Sarà un momento unitario di preghiera con il vescovo per la comunità diocesana. Alle 20.30 recita del rosario; alle 21 concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Sabato 29 aprile alle 18 messa celebrata dal vescovo emerito Lino Garavaglia. Domenica 30 aprile, festa della Madonna del popolo: messe alle 7, 8.30 e 11.30. Alle 10 messa solenne presieduta dal vescovo Regattieri e concelebrata dai canonici. Alle 18 messa per tutti gli iscritti alla Compagnia della Madonna del popolo celebrata da monsignor Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado.