Diocesi: Caltagirone, presentazione libro con lettere di inizio ministero dei vescovi che hanno retto la Chiesa calatina

Un volume di 400 pagine che raccoglie le lettere di inizio di ministero pastorale di tutti i vescovi che, dalla fondazione della diocesi ad oggi, hanno guidato la Chiesa che è in Caltagirone. L’opera, a cura di don Umberto Pedi e Francesco Failla, arricchisce la bibliografia del Bicentenario della Chiesa calatina appena concluso. La riproposizione dei documenti magisteriali dei vescovi che hanno governato la Chiesa calatina in questi due secoli vuole, secondo i promotori, disegnare i contorni spirituali e culturali del cammino di fede della Chiesa locale. Il libro viene presentato oggi, venerdì 21 aprile, alle ore 18.30, a Caltagirone, nella sala conferenze dell’hotel Villa Sturzo. Interverranno mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, e don Antonio Parisi, della Facoltà teologica di Sicilia e presidente della Commissione per il Bicentenario. Le conclusioni saranno affidate a mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone. “Si rimane affascinati – scrive mons. Calogero Peri nella presentazione – nel rileggere le lettere: sono voci vive e attuali che dimostrano come in ogni tempo questa nostra comunità locale ha vissuto e testimoniato la missione della Chiesa universale in comunione e sotto la guida del proprio pastore”.