Diocesi: Agrigento, domani pomeriggio si inaugura la “Locanda di Maria”, opera-segno del Giubileo

Sarà inaugurata domani, sabato 22 aprile, ad Agrigento, la “Locanda di Maria”, opera-segno dell’arcidiocesi agrigentina per il Giubileo della misericordia. La struttura, che sorge nei locali messi a disposizione dalla Chiesa della Beata Maria Vergine Assunta e dall’Unità pastorale Mater Misericordiae, è stata ristrutturata dalla Fondazione Mondoaltro, braccio operativo di Caritas diocesana di Agrigento, che la gestirà in collaborazione con volontari provenienti da parrocchie, movimenti e associazioni della diocesi. Nella “Locanda di Maria” saranno ospitati una mensa e uno spazio per l’accoglienza di cinque persone senza dimora. La mensa sarà attiva nelle ore serali mentre al mattino sarà la sede di corsi di cucina per persone con disabilità e di attività che coinvolgeranno anziani e donne migranti. Come evidenzia il settimanale diocesano “L’Amico del Popolo”, “la mensa farà spesso ricorso agli scarti alimentari (eccedenze alimentari, prodotti in scadenza e invenduti), nel rispetto di quanto previsto dalle recenti norme ministeriali. Nei servizi saranno coinvolte anche persone che, nel loro percorso di vita, si sono confrontate con l’esperienza giudiziaria e che adesso hanno l’opportunità di ricominciare un nuovo percorso di vita”. L’inaugurazione prenderà il via alle 18 con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, nella Chiesa B.M.V. Assunta (S. Lucia). Seguirà la benedizione dei locali e la presentazione ai presenti della struttura.