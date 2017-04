Avvenire: i temi della prima pagina di domani 22 aprile. Biotestamento, attentato in Francia, giornata della legalità a San Luca

Sulle Dat tocca ora al Senato “ridare vita” alla legge. È il titolo di apertura di Avvenire di domani ancora dedicato alla legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento approvate dalla Camera e che adesso, appunto, passa a Palazzo Madama per il secondo esame nel quale potrebbero essere apportate alcune assolutamente necessarie correzioni. Sul tema anche tre interventi del giurista Alberto Gambino, del medico Marco Maltoni e dell’amministratore di struttura sanitaria Domenico Crupi.

In evidenza poi i seguiti dell’attentato in Francia e le conseguenze sul dibattito politico-elettorale per le presidenziali, questione sulla quale interviene l’editoriale a firma di Fulvio Scaglione.

Una fotocronaca dà poi conto deila giornata per la legalità svoltasi a San Luca (Reggio Calabria). Infine, la notizia di un ennesimo naufragio, avvenuto nei giorni intorno alla Pasqua al largo della Libia e rimasto finora non conosciuto, nel quale sarebbero morti un centinaio di migranti.