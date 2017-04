Papa Francesco: Rai Vaticano, lunedì 24 un “viaggio” per capire “quale Chiesa fra 20 anni”

Quale Chiesa fra venti anni? A questa domanda hanno cercato di dare risposte studiosi e uomini di Chiesa. “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, l’appuntamento mensile di Rai Vaticano, a cura di Massimo Milone, in onda lunedì prossimo, 24 aprile, su Rai Uno alle ore 2 racconta questa “rivoluzione” pastorale alla luce del magistero di Papa Francesco. Alla Pontificia Università Lateranense, a Roma, “hanno esplorato, con coraggio, come cercare nuove vie pastorali per annunciare il Vangelo in un mondo in continua evoluzione”, si legge in una nota. Rai Vaticano porta, poi, le telecamere a Torino, al Sermig (Servizio missionario giovani), creato da Ernesto Olivero, vera e propria “fraternità della speranza”, e a Palermo dove il nuovo arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, coinvolgendo laici e religiosi, sta facendo della sua Chiesa “un ospedale da campo”. Sempre nella rubrica, la testimonianza del card. Ernest Simoni, imprigionato e condannato ai lavori forzati per ventotto anni nell’Albania comunista. “Anche lui è un martire”, così Papa Francesco quando gli consegnò la berretta cardinalizia.

Ed ancora, nella puntata, “In viaggio con i Papi” ci porta al Cairo, alla vigilia del viaggio di Papa Francesco, l’ennesima tappa di una missione nel mondo delle fedi e della cultura, iniziata da Paolo VI nel lontano 1967. “Viaggio nella Chiesa di Francesco” va in replica domenica 30 aprile alle 12,30 su Rai Storia e per l’estero, il martedì, su Rai Italia.