Papa Francesco: Concistoro, verranno canonizzati il 13 maggio i due “pastorelli” di Fatima

Verranno proclamati santi il 13 maggio Francesco e Giacinta Marto, i due pastorelli di Fatima. Ad annunciarlo, in latino, è stato il Papa, durante il Concistoro ordinario pubblico che si è tenuto oggi nella Sala del Concistoro in Vaticano. I due “pastorinhos”, beatificati 17 anni fa da Giovanni Paolo II, verranno quindi annoverati nell’albo dei santi proprio in occasione del viaggio apostolico del Papa a Fatima. Il Santo Padre, nel corso della sua visita in Portogallo in occasione del centenario delle apparizioni mariane, li eleverà al culto della Chiesa universale durante la celebrazione eucaristica prevista nel piazzale davanti al santuario di Fatima. È a Giacinta e Francesco, che allora avevano nove e dieci anni, che insieme alla cugina Lucia dos Santos apparve la Madre di Dio il 13 maggio 1917 e riapparve loro ogni 13 del mese fino all’ottobre di quell’anno.