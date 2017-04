Lavoro: scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo”, il 22 aprile incontro con mons. Filippo Santoro

“Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale. Verso la 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani”. È il tema del penultimo incontro in calendario per l’edizione 2017 della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” che si svolgerà sabato 22 aprile alle ore 10 presso l’istituto Serafico di Assisi. L’incontro è organizzato dalla scuola “Toniolo” in collaborazione con la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e con il progetto Policoro. La giornata si aprirà con i saluti di Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e di mons. Domenico Sorrentino, vescovo della diocesi. A seguire, una relazione di mons. Filippo Santoro, presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. “Imparare dalle migliori pratiche del territorio per il bene comune” è invece l’argomento sul quale verteranno le testimonianze di Beatrice Baldaccini dell’Umbra Group, di Marco Matarazzi della Vendini S.r.l., di Roberto Di Filippo della Di Filippo azienda agraria s.s., di Bianca Maria Tagliaferri dell’istituto Alberghiero di Assisi e di Carlo Menichini dell’istituto d’istruzione Marco Polo-Ruggero Bonghi. L’incontro sarà moderato da Francesca Di Maolo, direttore della scuola “Giuseppe Toniolo”.