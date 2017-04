Giovani: Mgs, dal 29 aprile a Genova 1.500 giovani al raduno dell’Italia centrale

Sono previsti 1500 partecipanti al V Forum del Movimento giovanile salesiano dell’Italia centrale (che comprende sette regioni) che si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio a Genova: i giovani vivranno i diversi appuntamenti nell’Istituto salesiano a Sampierdarena, in piazza Caricamento, e nella cattedrale di San Lorenzo. Vi saranno anche visite al Porto Antico, San Siro, San Sisto, Commenda di San Giovanni di Prè, Museo Galata. Genova è un luogo fondamentale dell’attività missionaria di Don Bosco: dal Porto di Genova, insieme a tanti italiani che emigravano, partirono anche i primi missionari salesiani verso il Sud America. I giovani del Movimento giovanile salesiano parleranno di migrazione, accoglienza e integrazione sociale, missionarietà ed educazione. Sono previsti incontri e dialogo con il ministro Roberta Pinotti e con il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, la mattina del 1° maggio, e una serata-concerto dei “The Sun” in piazza Caricamento la serata del 30 aprile: al concerto saranno presenti anche i giovani di Genova che stanno partecipando alla missione giovanile “Gioia piena”. Previsto il saluto del vescovo ausiliare di Genova, mons. Niccolò Anselmi. Una conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà il 26 aprile alle ore 12 a Genova, all’Istituto Don Bosco Sala Luoni (via San Giovanni Bosco, 14 R).