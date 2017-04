Giornata comunicazioni sociali: Copercom, un video di don Patriciello “autentico testimone di speranza”

Per il sesto anno consecutivo il Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione) ha realizzato un video “di lancio e di riflessione” sul Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. “Mentre negli anni scorsi – osserva il presidente del Copercom, Domenico Delle Foglie – ci siamo affidati al commento di esperti del settore (in particolare vaticanisti), quest’anno, d’intesa con l’Ufficio nazionale comunicazioni sociali che ci affianca in questa iniziativa, abbiamo pensato di dare la voce a un testimone della speranza e della fiducia nel nostro tempo”. La scelta è così caduta su don Maurizio Patriciello, “un autentico testimone di speranza in una periferia del nostro Sud. Ne è emersa una testimonianza forte di un vissuto doloroso nel quale, però, la speranza e la fiducia continuano a germogliare e a dare frutti insperati”.

Con questo video, aggiunge Delle Foglie, “il Copercom prova a raccogliere la sfida lanciata da Papa Francesco a raccontare ‘la realtà con occhiali giusti’, in grado di ‘offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della buona notizia’. Non sappiamo – conclude il presidente del Copercom – se ci siamo riusciti”. Ma “il video ci restituisce la freschezza e la fiducia di un testimone, di un protagonista della buona notizia. Un uomo, un sacerdote, un parroco che non si arrende allo scandalo del male”.