Diocesi: Terni-Narni-Amelia, sabato 22 raccolta alimentare per gli Empori della solidarietà

Si svolgerà lungo l’intera giornata di sabato 22 aprile la raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia e dall’associazione di volontariato San Martino per sostenere l’attività degli Empori solidali di Terni e di Amelia. L’obiettivo – si legge in una nota – è “incrementare la disponibilità di beni di prima necessità e svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace a fronte delle crescenti richieste di nuclei familiari in difficoltà”. La raccolta si terrà in nove supermercati di Terni e quattro di Amelia oltre che in alcune parrocchie della zona di Narni. “All’ingresso dei supermercati – spiegano i promotori – sarà consegnato uno shopper giallo nel quale andranno i prodotti alimentari, di igiene personale e per la casa, che sarà riconsegnato all’uscita al Punto solidale. Si potranno donare prodotti per dotare gli empori di nuova merce, in particolare: olio, omogeneizzati e prodotti d’igiene per bambini, latte, carne in scatola, pasta, legumi, pomodori pelati, zucchero, farina, biscotti, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa”. Nell’iniziativa saranno coinvolti circa 80 volontari della Caritas. “Attualmente nell’emporio solidale di Terni vengono aiutati 150 nuclei familiari per un totale di 540 persone che usufruiscono del servizio”, mentre ad Amelia – conclude la nota – “vengono aiutati 80 nuclei familiari della zona di Amelia e di alcune parrocchie del narnese”.