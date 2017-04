Diocesi: mons. Bonanno (San Marco Argentano-Scalea), “sarò in mezzo a voi come fa il pastore che si prende cura del gregge”

“Sarò in mezzo a voi come fa il pastore che si prende cura del gregge, per condividere le vostre ansie, i vostri progetti, le vostre difficoltà”. Così il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Leonardo Bonanno, in merito alla sua imminente visita pastorale, che inizierà sabato nella chiesa di San Giovanni Battista in San Marco Argentano alla vigilia della solennità del patrono, Samìn Marco Evangelista. “Avverto – scrive in una nota mons. Bonanno – l’esigenza di rivolgermi a voi per incoraggiarvi a vivere il dono di servire e di amare la Chiesa, la nostra Chiesa particolare, di cui sono divenuto guida e pastore. Nella maturità e nella responsabilità del ministero episcopale posso affermare di amare la Chiesa come madre che ascolta, che accoglie, incoraggia e che chiede di essere amata a sua volta con amore filiale”. La visita pastorale, precisa il vescovo, è un “importante momento per la conoscenza della fede nella diocesi e di come essa viene alimentata e vissuta. È anche un significativo momento di verifica della pastorale della diocesi”.