Diocesi: Cremona, il vescovo Napolioni celebra la Messa nel consorzio agrario per festa del lavoro

Messa per il mondo del lavoro, presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, lunedì 1° maggio presso la nuova sede di Malagnino del Consorzio agrario provinciale di Cremona. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. “Si tratta di una assoluta novità per la nostra diocesi – spiega Sante Mussetola, incaricato diocesano per la pastorale sociale e del lavoro – che intende celebrare, proprio in questa data particolarmente significativa per il mondo del lavoro, la tradizionale Messa per il lavoro che normalmente si teneva il sabato precedente il Natale”. Ad ospitare, per la prima volta, la celebrazione è un’azienda rappresentativa del settore agricolo, quale è il Consorzio agrario. La nuova collocazione temporale della Messa per il lavoro in primavera inoltrata offre l’opportunità di celebrarla in luoghi che finora non sono stati frequentati per motivi “stagionali”, come aziende agricole o cantieri edili. La liturgia, che sarà presieduta alle 10 dal vescovo, sarà animata con il canto dal coro “G. Paulli” di Cremona, diretto dal maestro Giorgio Scolari. Il Consorzio agrario di Cremona è uno dei più importanti in Italia, fa sapere una nota della diocesi.